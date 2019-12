Plannen NS voor 2007 niet goed voor reiziger

De dienstregelingplannen voor 2007 zien er niet goed uit voor de treinreiziger. Daarom vinden de Consumentenbond en de andere consumentenorganisaties in het LOCOV dat de NS de dienstregeling voor 2007 een jaar moet opschorten, zodat de NS meer tijd krijgt om een aantrekkelijkere dienstregeling te ontwerpen.

De dienstregeling voor volgend jaar deugt niet om de volgende redenen: langere reistijden en vaker overstappen. Hogere frequenties hadden die nadelen deels kunnen compenseren, maar frequentieverbeteringen zijn er nauwelijks. Integendeel: belangrijke stoptreinstations in Brabant, de regio Arnhem / Nijmegen en langs de verbeterde spoorlijn Amsterdam – Utrecht gaan er qua frequentie juist op achteruit.

Langere overstaptijden

Daarbij komt dat belangrijke overstappen lang niet altijd cross-platform zijn. Overstappen gaan in veel gevallen ook langer duren, in diverse gevallen zelfs buitensporig lang. Zelfs als de beoogde 1.5% punctualiteitsverbetering wordt gerealiseerd, staat dit niet in verhouding tot de toenemende reistijden. 's Avonds en in het weekeinde moet het overgrote deel van het IC-net het met een forse frequentieverlaging stellen.

Gebrek aan visie

Verder missen de consumentenorganisaties in het LOCOV de visie van NS op verdere verbetering van de dienstregeling na 2007. Zolang er geen uitzicht is op verbetering wegen de nadelen van het spoorboekje 2007 extra zwaar. Wil NS ook na 2015 treinen op het hoofdrailnet rijden, dan zal NS een lange-termijnvisie met meer ambitie moeten hebben. De consumentenorganisaties hebben NS aangeboden verder mee te denken over wenselijke verbeteringen, en willen bij minister en Tweede Kamer aandacht vragen voor knelpunten aan het railnet die daarvoor moeten worden opgelost