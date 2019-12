Veel verborgen suikers in producten

Suikers vormen brandstof voor ons lichaam. Maar vaak bieden ze ook slechts ‘loze’ calorieën. Minder suiker toevoegen kan iedereen zelf, maar tussen een kwart en de helft van alle suikers sluipt ongemerkt naar binnen. Dit blijkt uit een artikel van de Gezondgids, die vrijdag 10 maart 2006 uitkomt.

Anders dan gedacht wordt hoef je van suiker niet dik te worden. Je wordt pas dik van suiker als je meer inneemt dan je verbruikt. Koolhydraten - waartoe suikers behoren - vormen een onmisbare brandstof voor ons lijf. Hersenen en rode bloedlichaampjes gebruiken zelfs alleen glucose als brandstof.

Sommige fabrikanten gaan tot op het randje in hun pogingen om de suikers in hun producten te verhullen. De fabrikant van Corn Candies spreekt zelfs over 'no added sugar' terwijl er wel maisstroop en vruchtendiksap in het product zitten. Deze ingrediënten bevatten van nature flink wat suikers. Overigens verbiedt de Warenwet een dergelijke claim. Fabrikanten moeten bij de voedingswaarde-informatie op de etiketten van hun producten duidelijk maken hoeveel suikers ze bevatten, zowel van nature als toegevoegd.

De Gezondgids keek naar de totale hoeveelheid suiker in producten en rekende dat om naar een eenvoudig behapbare maat: een suikerklontje (5 gram). Voorbeeld: een flesje AA Drink High Energy van 330 ml bevat ongeveer 10 klontjes suiker. Denkt u te weten hoeveel suiker u ongemerkt binnen krijgt? Doe mee met onze suikertest en raad hoeveel suikerklontjes er in de producten zitten.

