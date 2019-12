Consumenten krijgen een krachtige toezichthouder op het zorgstelsel

Effectief

Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Deze wet regelt het toezicht op het nieuwe zorgstelsel. De Consumentenbond had drie wensen bij de politiek neergelegd, zodat de toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sterk genoeg zal worden om effectief op te kunnen komen voor de belangen van de consument.

Beroep

De Tweede Kamer heeft nu besloten dat er ook toezicht komt op de zorgaanbieders, zoals de ziekenhuizen, en dat de patiënten- en consumentenorganisatie het recht krijgen om in beroep te gaan tegen besluiten van de NZa. Eerder had het kabinet al besloten dat ook het gedragstoezicht op de zorgverzekeraars in z’n geheel thuishoort bij de nieuwe toezichthouder.

Lees ook

Alles over zorgverzekeringen