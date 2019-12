15 maart is Wereldconsumentendag en staat dit jaar in het teken van energie. Door de stijging van de olieprijzen stijgt voor consumenten ook de prijs voor verwarming, koken en verlichting en komt de betaalbaarheid van energie steeds meer onder druk te staan.

Aan de andere kant gaan we als consument ook steeds meer energie gebruiken doordat er steeds meer elektrische apparaten in huis komen. Het sluipverbruik bedraagt zo’n 15% van het totale energieverbruik.

Duidelijke informatie over het energieverbruik van apparaten is dan wel een voorwaarde om tot verantwoord gebruik te komen of energie te besparen. Volgens Europese richtlijnen moet het stroomverbruik van apparaten duidelijk zichtbaar zijn, zodat het ook een keuze criteria kan zijn bij de aankoop er van.

Settopboxen vreten energie

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat settopboxen voor digitale televisie energie vreten. De decorder van UPC verbruikt in standby 17 watt. De samsungdecoder van de andere kabelaars slurpt 11 watt in standby. Dat is op jaarbasis respectievelijk 22 euro en 15 euro.

Als Nederland massaal overstapt op digitale televisie, zal het gemiddelde huishouden twee settopboxen nodig hebben. Dat deze settopboxen zulke energievreters zijn is voor de meeste mensen onbekend.

De Consumentenbond is van mening dat consumenten heldere informatie moeten krijgen over het energieverbruik en ook om de keuze te maken voor een energiezuiniger apparaat. Fabrikanten moeten er voor zorgen dat apparaten ook daadwerkelijk energiezuiniger worden. Dat het ook anders kan blijkt uit een test van onze engelse collega’s. Zij hebben een settopbox getest die in standby stand niet meer dan 1 watt verbruikt.

Enquête

In het kader van de wereldconsumentendag heeft de Consumentenbond een enquête uitgezet onder consumenten. Hierbij zijn we uitgegaan van de twee mogelijkheden die je als consument tot je beschikking hebt om de energierekening te beperken: overstappen van leverancier en/of zelf minder energie verbruiken.

Bijna 1/3 deel van de respondenten (32%) zegt het niet te weten als ze bij het besparen van geld een keuze moeten maken tussen overstappen naar een andere energieleverancier of zelf minder verbruiken. 48% denkt meer geld te kunnen besparen door zelf minder energie te verbruiken.

Uit de enquête blijkt dat 71% van de ondervraagden van mening is dat de toename van sluipverbruik, zoals standby stand van tv, video, computer, oplader in stopcontact zonder mobiele telefoon, van invloed is op de stijging van de energierekening.

