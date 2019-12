Infofilter voorkomt confrontatie nabestaanden met pijnlijke post

Pijnlijk: nabestaanden worden wel eens geconfronteerd met ongewenste post gericht aan overledenen. Sinds kort kan dit worden voorkomen via de website www.infofilter.nl.

Op Infofilter.nl kunnen consumenten zich kosteloos laten blokkeren tegen ongevraagde reclame of commerciële aanbiedingen van bedrijven en goede doelen per post en telefoon, en tegen onaangekondigd telefonisch marktonderzoek. Ook kunnen nabestaanden overledenen registreren in het Infofilter Overledenen bestand.

Vijf jaar geen ongewenste post

Infofilter.nl is een initiatief van de Stichting Infofilter, die samenwerkt met TPG Post Rouwservice en grote charitatieve instellingen als Alzheimer Nederland, Het Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting. Op de website kunnen consumenten zich eenvoudig voor een periode van vijf jaar laten blokkeren tegen alle bij Infofilter aangesloten bedrijven en instellingen. Deze bedrijven en instellingen zijn samen goed voor 80% van de directe reclame of commerciële informatie in Nederland.

Onafhankelijk overledenenbestand

Volgens directeur Peter van Buijtene van Stichting Infofilter overlijden jaarlijks bijna 140.000 Nederlanders. “Met het Nationale Overledenenregister willen we voorkomen dat nabestaanden geconfronteerd worden met pijnlijke post. Het is belangrijk dat er een onafhankelijk bestand opgebouwd wordt met gegevens van personen die overleden zijn. Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat overledenen benaderd worden met commerciële proposities”, aldus Van Buijtene.

Lees ook

Voorstel bond: wettelijk verplicht register tegen telefoonterreur - 24 mei 2005