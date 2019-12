Regelgeving voedingsclaims stapje dichterbij

Dinsdag 21 maart boog de milieu/gezondheidscommissie van het Europees Parlement zich over de Europese verordening gezondheid - en voedingsclaims. De verordening moet voorkomen dat nutteloze claims zoals ‘goed voor uw botten’ of ‘weerstand verhogend’ consumenten op het verkeerde been zetten bij de aankoop van levensmiddelen.

Fabrikanten gebruiken de claims op de verpakking van hun producten om de minder aantrekkelijke ingrediënten in een product te verhullen. Een belangrijke bepaling waar de Europarlementariërs over moesten stemmen is de registratie van claims voordat ze gebruikt mogen worden. Maar ook de voorwaarden voor gebruik van een claim op levensmiddelen die rijk zijn aan suiker of zout en vet. De Consumentenbond maakt zich al lange tijd sterk voor goede regels ten aanzien van claims op levensmiddelen. Consumenten moeten immers op basis van eerlijke informatie een keuze kunnen maken voor het ene of andere levensmiddel.

Het resultaat van de stemming was positiever dan de eerste stemronde die enkele maanden geleden in dezelfde commissie plaatsvond. Toch zal er nog heel wat moeten gebeuren voordat het voltallige Europees Parlement in mei over de regels zal stemmen. De Consumentenbond zal de komende maanden benutten om het voorstel in stand te houden en verder aan te scherpen. Met name voor misleidende claims, gericht op kinderen.

