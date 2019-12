Taxichauffeur mag korte ritten niet meer weigeren

In overleg met de Consumentenbond heeft de brancheorganisatie KNV Taxi in de algemene voorwaarden opgenomen dat taxichauffeurs geen korte ritten mogen weigeren. De bond is het eens met de wijziging omdat de klant een sterkere positie krijgt en de sector hiermee een positief signaal afgeeft.

In grote steden worden op taxistandplaatsen klanten die een korte rit willen steeds vaker geweigerd. De chauffeurs vinden dat ze daarmee te weinig verdienen. Passagiers ervaren dit gedrag als bijzonder klantonvriendelijk en het doet het imago van de taxisector geen goed. De Consumentenbond is daarom blij dat dit probleem wordt aangepakt, hoewel het moeilijk zal zijn om sancties uit de delen aan de chauffeurs die zich niets aantrekken van de bepaling. De bond adviseert daarom klanten die geweigerd worden, in elk geval een klacht in te dienen bij het desbetreffende taxibedrijf.