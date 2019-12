Zwarte lijst luchtvaart geeft consument meer duidelijkheid

De Consumentenbond is blij dat er nu een zwarte lijst luchtvaart is gekomen. De bond heeft in het verleden herhaaldelijk gepleit voor meer duidelijkheid voor de consument.

Weliswaar legde de Inspectie Verkeer en Waterstaat ook al een vliegverbod op aan maatschappijen die niet aan de veiligheidseisen voldeden, maar er waren wel verschillen tussen de lidstaten. Daarom kon het voorkomen dat Flash Air bijvoorbeeld niet mocht landen in Zwitserland, maar wel in Frankrijk. De lijst bevat geen maatschappijen die momenteel op Nederland vliegen. De Turkse maatschappijen MNG, Fly Air en Onur Air staan onder verscherpt toezicht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Zie www.ivw.nl voor de zwarte lijst met vliegverboden.