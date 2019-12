Nieuwe algemene voorwaarden energiebedrijven

<img alt="" src="/images/algemeen/energy.jpg" align="right" border="0">Energieleveranciers moeten heldere kwaliteitscriteria voor het niveau van hun dienstverlening opstellen. Ook moet worden aangegeven wat zij ertegenover stellen als zij de kwaliteitscriteria niet kunnen waarmaken. Tevens zijn rond het wisselen van energieleveranciers nieuwe bepalingen opgenomen. De nieuwe leverancier regelt opzegging bij de oude leverancier en de klant krijgt bij het leveringscontract nog zeven dagen bedenktijd. Tussen consument en leverancier is verder nog genoeg ruimte voor specifieke afspraken over contractduur, tarieven en opzegmogelijkheden.

Aansprakelijkheid leverancier

De Consumentenbond heeft met netwerkbeheerders overeenstemming bereikt over alle artikelen van de algemene voorwaarden en met leveranciers, behalve het artikel over aansprakelijkheid. Samen met de DTe hebben de betrokken partijen en DTe in Nederland echter wel een tussenoplossing gevonden. De Consumentenbond en DTe zullen kritisch volgen hoe energieleveranciers hun aansprakelijkheidsbepalingen in de praktijk zullen navolgen. Op deze wijze kunnen consumenten toch met een gerust hart de algemene voorwaarden gebruiken, aldus de Consumentenbond .

De nieuwe bepalingen van de netbeheerders zijn vanaf 1 mei aanstaande van kracht, de voorwaarden voor de leveranciers per 1 juli.

