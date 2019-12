Wat zijn uw ervaringen met de teruggave van de no-claim?

Ongeveer een half miljoen Nederlanders hebben het maximale no-claimbedrag van €255 teruggekregen.

De zorgverzekeraars keerden als het goed is de no-claim voor 1 april uit aan mensen die vorig jaar in het ziekenfonds zaten en die niet of nauwelijks een beroep deden op medische zorg. Iets meer dan de helft van de 8,2 miljoen ziekenfondsverzekerden krijgt niets terug.

