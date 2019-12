EU-commissaris roept op tot meer concurrentie bij creditcards

Het is wel een belangrijk signaal. In Europees verband worden momenteel maatregelen voorbereid waardoor consumenten straks in alle EU-landen hetzelfde kunnen gaan betalen. Banken spreken er al over dat er een EMV-standaard moet komen. Dat staat niet voor iets Europees, maar voor Eurocard, Mastercard en Visa. Deze bedrijven zouden dan de standaard dicteren.

Nederlandse consument betaalt efficiƫnt

Kosten zullen een belangrijk factor worden bij omvorming naar een Europees betaalsysteem. Zowel de kosten die banken door zullen berekenen aan het bedrijfsleven als rechtstreeks aan de consumenten. De Nederlandse banken roepen altijd dat de Nederlandse consument het goedkoopst uit is voor zijn betaalrekening. Dat is zo. Maar iedere keer wordt Nederland internationaal geroemd omdat de Nederlandse consument het meest efficiƫnt betaalt. Logisch dat dan de kosten bij ons lager zijn.

De Consumentenbond blijft deze ontwikkelingen scherp volgen. De Nederlandse consument mag niet geconfronteerd worden met onvermoede kostenverhogingen voor het betalingsverkeer.

