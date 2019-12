Eindelijk concurrentie op vluchten naar Suriname

Op 1 mei komt er een einde aan het monopolie van KLM/SLM op de verbinding met Suriname. Vanaf die datum mogen ook andere luchtvaartmaatschappijen gaan vliegen tussen Amsterdam en Paramaribo. Martinair en Arkefly hebben al belangstelling getoond. Meer concurrentie zal naar verwachting leiden tot lagere prijzen.

De Consumentenbond heeft zich de afgelopen jaren, naast andere belangenorganisaties van passagiers die regelmatig naar Suriname vliegen, sterk gemaakt voor meer concurrentie op vluchten van Nederland naar Suriname. Het luchtvaartverdrag tussen beide landen gaf KLM/SLM echter het alleenrecht.



Passagiers klagen al sinds jaar en dag over hoge tarieven en te weinig capaciteit in de vakantieperiodes, wanneer veel Nederlanders van Surinaamse afkomst hun familie willen bezoeken. Een onderzoek door de Mededingingsautoriteit leidde weliswaar tot de conclusie dat de tarieven hoog waren in vergelijking met andere bestemmingen in de regio, maar dat zou niet het gevolg zijn van excessieve winsten van KLM/SLM maar van de hoge kosten van de samenwerking tussen deze beide maatschappijen. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid uiteindelijk het initiatief genomen om de luchtvaartovereenkomst aan te passen, zodat concurrentie mogelijk wordt. Op de lijnen naar de Antillen is dit al eerder gebeurd, hetgeen leidde tot aanzienlijk lagere tarieven.

