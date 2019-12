Aanbevelingscommissie voor kostentransparantie lijfrente en hypotheek

Er zijn legio schrijnende voorbeelden van hoe het mis kan gaan met beleggingsverzekeringen. Bijvoorbeeld bij voortijdige afkoop van polissen waaraan een beleggingsfonds is gekoppeld. Daarbij blijken soms zoveel kosten in mindering te zijn gebracht dat er, in combinatie met tegenvallende beleggingsresultaten, vrijwel niets meer in het depot overblijft. Klanten kunnen geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers, omdat zij geen inzicht hebben in de in rekening gebrachte kosten en de becijfering van het eindrendement. Een misstand waar broodnodig een einde aan moet komen, stelt de bond.

Verantwoorde keuzes

De onafhankelijke commissie is opgericht door het Verbond van Verzekeraars, om imagoschade aan de sector te voorkomen, zo zegt het Verbond in het Financieele Dagblad. Het Verbond zegt ‘vanuit het oogpunt van de klant helder te willen maken wat essentieel is voor verantwoorde keuzes’.

Voor de Consumentenbond is dat vanzelfsprekend ook het uitgangspunt: hoe kunnen klanten meer inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van hun lijfrente of hypotheek. Realistische informatie over opbrengsten is essentieel, stelt de bond, voor een goede keuze van producten met een lange tot zeer lange looptijd. Hopelijk zal deze commissie aan de verwachtingen kunnen voldoen.

