Klachten over extra kosten voor acceptgiro Nuon

Richtlijn verplicht drie betaalmogelijkheden

Op basis van europese richtlijnen zijn energiebedrijven verplicht een ruime keuze (minimaal drie) aan betalingwijzen te bieden aan hun klanten. Nuon – evenals veel andere energiebedrijven – bieden echter alleen de keuze tussen acceptgiro of automatische incasso. Consumenten die willen internet bankieren, telefonisch bankieren of betalen via een periodieke overboeking worden op deze manier gedwongen om per acceptgiro te betalen.

De Consumentenbond vindt het onacceptabel dat Nuon klanten die betalen per acceptgiro extra kosten op legt. Zeker zolang Nuon zijn wettelijke plicht tot het bieden van een ruime keuze van betalingsmogelijkheden niet nakomt. De bond eist dan ook van Nuon dat klanten die per acceptgiro betalen geen extra kosten krijgen.

Lees ook

Vergelijkende test Energieleveranciers

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief