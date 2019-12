Harkantenne voor TV nadert einde

De harkantenne op het dak gaat tot het verleden behoren. Het kabinet heeft besloten dat analoge tv via de ether per 30 oktober gaat verdwijnen.

Kosten

Met een harkantenne op het dak kunnen mensen gratis de uitzendingen van de publieke omroepen uit de lucht plukken. In de nacht van 29 op 30 oktober wordt het analoge signaal uitgezet omdat steeds minder mensen daar gebruik van maken. Slechts 30.000 huishoudens zijn volledig aangewezen op analoge televisie via de ether. De kosten van uitzending via de ether zijn echter hoog én de frequentieruimte is nodig voor digitale televisie via de ether van Digitenne en Digitale TV van KPN en Scarlet.

Alternatieven

Wie behoort tot de mensen die Nederland 1, 2 en 3 uit de lucht willen blijven plukken, moet vanaf 30 oktober dus gaan betalen voor ontvangst van de publieke omroep. Consumenten kunnen gaan kijken via de satelliet, de kabel of via de digitale manier van ethertelevisie. De Consumentenbond helpt mensen een keuze te maken.



Lees ook

