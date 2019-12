Problemen met zorgverzekeraars lijken opgelost

Problemen

In de afgelopen maanden hebben veel mensen zich bij de Consumentenbond gemeld over problemen met het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Door het grote aantal overstappers liepen verzekeraars administratieve achterstanden op. Met als gevolg veel onzekerheid bij consumenten omdat ze lang niets hoorden. En soms waren mensen zelfs dubbel verzekerd of helemaal niet verzekerd. Op deze website riep de bond mensen op om te melden of deze problemen nog steeds gelden.

Oplossing

Tot nu toe hebben zich ruim 50 mensen met problemen gemeld. Het lijkt erop dat bij problemen de nieuwe en oude verzekeraar samen een oplossing hebben gevonden. Ook valt bij de binnengekomen meldingen niet één bepaalde verzekeraar op, dus vooralsnog is het voor de Consumentenbond niet nodig om een actie te starten.

Heeft u toch nog steeds problemen met uw oude of nieuwe verzekeraar na de overstap, en u heeft dat nog niet doorgegeven, meldt het dan alsnog.