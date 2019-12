KPN belooft tv-reclame niet ongevraagd te personaliseren

De Consumentenbond heeft KPN aangesproken op de algemene voorwaarden van MINE, de nieuwe internettelevisiedienst van het telecombedrijf.

Personaliseren

In die voorwaarden staat vermeld dat KPN zich de mogelijkheid voorbehoudt om het kijkgedrag van de klanten te gebruiken voor het 'personaliseren van reclame-uitingen'. Dat zou kunnen betekenen dat de consument reclame voorgeschoteld krijgt die gebaseerd is op zijn kijkgedrag. Daar is niets mis mee mits hij daar specifiek mee akkoord is gegaan. De voorwaarden van KPN MINE suggereren iets anders.

Toestemming

KPN heeft de Consumentenbond laten weten dat het nooit de bedoeling is geweest om het kijkgedrag van consumenten ongevraagd te gebruiken voor gepersonaliseerde reclames. KPN zal vooraf eerst expliciet toestemming vragen aan de klant en heeft aan de Consumentenbond beloofd de gewraakte voorwaarden van MINE binnenkort aan te passen.

