Centrale schuldenregistratie moet zorgvuldig gebeuren

Consumenten, die geen problematische schulden hebben, mogen geen last krijgen van een centrale registratie van wanbetalers. Dat heeft de Consumentenbond laten weten aan de energiebedrijven, woningcorporaties en banken die gezamenlijk zo’n schuldregister willen gaan opzetten.

Schulden

Energiebedrijven en verhuurders van woningen gaan woensdag 10 mei samen met vele andere partijen zoals banken en financieringsinstellingen een intentieverklaring tekenen om tot een centrale schuldenregistratie te komen. Daarmee willen zij voorkomen dat mensen in grote schulden komen en uit hun huis worden gezet of van energielevering worden afgesneden.

Eisen

De Consumentenbond vindt dit een nobel streven maar wil voorkomen dat consumenten op een of andere manier last krijgen van een centrale schuldenregistratie. Daarom heeft de bond bij de initiatiefnemers een aantal eisen op tafel gelegd. Zo mogen de bedrijven en instellingen niet méér gegevens registreren dan strikt noodzakelijk is voor het doel dat ze ermee hebben.

Ook moeten deze partijen jaarlijks mensen actief wijzen op hoe zij geregistreerd staan en fouten snel rechttrekken. Verder moeten de bedrijven en instellingen zich realiseren dat iemand die bijvoorbeeld nog niet heeft betaald omdat een dienst nog niet is geleverd niet gelijkgetrokken mag worden met iemand die zijn huur al maanden niet heeft kunnen betalen.

