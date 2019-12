Consumentenbond bezorgd over nieuwe voedingswet

Het Europees Parlement stemt 16 mei over wetgeving die moet voorkomen dat voedingsmiddelen onterecht als gezond worden aangeprezen. De Consumentenbond pleit er voor dat producten die veel vet, suiker of zout bevatten, en dus onwenselijk zijn in een gezond dieet, helemaal geen voedings- en gezondheidsclaims mogen bevatten.

Compromis

De voedingsindustrie is tegen het voorstel en wil op calorierijke, vette en zoete producten toch een voedingsclaim zetten. De Europese consumentenorganisaties, waaronder ook de Consumentenbond, vinden dit onacceptabel. Nu ligt er een compromisvoorstel omdat partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. De Consumentenbond maakt zich zorgen dat een compromis alleen maar tot meer verwarring bij de consument zal leiden.

In het meest recente compromisvoorstel blijft het mogelijk dat een suikerrijk product als een lolly, verrijkt met bijvoorbeeld vitamine C, mag claimen dat er veel vitaminen inzitten. Daarmee wekt het de suggestie dat het om een gezond product zou gaan. Op die manier wordt de consument nog steeds met gezondheidsargumenten verleid om ongezonde producten te kopen.

T-shirts

Overgewicht is nog steeds een groeiend probleem. Omdat nog eens te benadrukken biedt de Consumentenbond alle Europarlementariërs voorafgaand aan de stemming, een oversized T-shirt aan met de tekst: onze gezondheid staat op het spel. Stemt u voor M of wordt het XXXL.

