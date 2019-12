Consumentenorganisaties willen uitstel besluit OV-chipkaart

Een beslissing over de invoering van de OV-chipkaart moet worden uitgesteld. Dat heeft de Consumentenbond samen met andere organisaties per brief laten weten aan minister Peijs. De minister is van plan om in juni een besluit te nemen over het afschaffen van de strippenkaart, het huidige wettelijke vervoerbewijs.

Dat besluit maakt de weg vrij voor de introductie van de OV-chipkaart. De Consumentenbond vindt dat er nog teveel praktische knelpunten zijn en dat er onvoldoende garantie is op een breed draagvlak bij de reiziger.

Het succes van de OV-chipkaart valt of staat met het vertrouwen van de consument in deze nieuwe manier van betalen in het openbaar vervoer. Daarvoor is het nodig dat de kaart een verbetering betekent in service en gebruiksgemak en het reizen met het openbaar vervoer niet duurder maakt of onoverzichtelijker. Uiteraard moet ook de privacy zijn gewaarborgd en moeten de voorwaarden voor het gebruik duidelijk zijn.

Manifest

Deze en andere eisen staan in een manifest dat vorig jaar is overhandigd aan minister Peijs. Met het oog op de komende ‘go/no-gobeslissing’ hebben we de balans opgemaakt en geconcludeerd dat nog lang niet aan alle eisen is voldaan. Een weloverwogen besluit over de introductie van de chipkaart is daarom op een zo korte termijn onmogelijk en onverantwoord. De belangrijkste bezwaren:

Onduidelijk: met de huidige plannen dreigt een tarievenjungle waardoor de prijs van een rit niet meer is te voorspellen. Reizigers kunnen hierdoor het openbaar vervoer gaan mijden, net zoals bij de taxi is gebeurd.

Duurder: door de tarieven in de spits te verhogen zouden meer mensen buiten de spits moeten gaan reizen waardoor er minder materieel nodig is. Wij vinden dat (nieuwe) reizigers juist ‘verleid’ moeten worden met lagere daltarieven. Ook de chipkaart zelf zal waarschijnlijk geld gaan kosten, terwijl dit alleen nog maar een betaalmiddel is.

Privacy: de OV-chipkaart maakt het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden gekoppeld aan reisgedrag en dat met deze gegevens klanten worden benaderd met ongevraagde marketingacties. Wij vinden dat hiervoor expliciet toestemming moet worden gevraagd.

Meer lezen:

OV-chipkaart mag vervoer niet duurder maken

Elke week tests en wetenswaardigheden?

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief