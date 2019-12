Vezels

Donkerbruin brood bevat soms nauwelijks meer vezels dan witbrood. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Korenlanders donker dat bij Plus te koop is. Het Oerbrood dubbel donker van Super de Boer daarentegen bevat een kwart meer vezels dan een gemiddeld volkorenbrood.

De kleur zegt dus niets over het vezelgehalte. Bij twijfel over het vezelgehalte biedt het etiket (of de bakker) uitkomst. Wordt bij de ingrediƫnten als eerste volkorenmeel of volkorentarwemeel genoemd, dan is er sprake van een gezond, vezelrijk brood.

Lees ook

De test Brood

Het complete artikel "Gekleurd brood fopt klant" (pdf, direct toegang exclusief voor Bond Online-abonnees)

De actie Bond kiest gezond