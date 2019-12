Consumenten willen bescherming persoonsgegevens

Rapport

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder burgers, huisartsen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties in opdracht van de privacytoezichthouder het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het CBP heeft maandag 15 mei het rapport overhandigd aan Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond. Uit dat rapport blijkt verder dat de kennis van de ‘wettelijke informatieplicht’ bij huisartsen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties verontrustend laag is.

Reactie

In een eerste reactie heeft mevrouw De Jonge aangegeven dat het op zich goed is dat het onderzoek is gedaan. Maar dat veel professionals niet weten dat de informatieplicht bestaat, is een indicatie dat er in de praktijk weinig aan gedaan wordt. Scherpe en uitgesproken handhaving van de wet door de toezichthouder, kan ervoor zorgen dat organisaties zich beter aan de wet houden en consumenten meer kennis krijgen van hun rechten.

