OPTA volgt advies bond bij bestrijding telefoonterreur

Tips tegen ongewenste telefoontjes Als u gebeld wordt door een bedrijf en u bent daar niet van gediend, zeg dat dan. Het bedrijf is dan verplicht u van de lijst te schrappen.

Meld u aan bij Infofilter (www.infofilter.nl) en verleng uw inschrijving na 5 jaar.

Als u een bestelling doet of zich ergens aanmeldt, let dan op dat u niet ongemerkt toestemming geeft voor direct mail of reclametelefoontjes

Als u twijfelt, geeft u dan expliciet aan dat u geen reclamepost, -mailtjes of –telefoontjes wilt ontvangen

Als u echt helemaal genoeg heeft van de ongevraagde telefoontjes, neem dan een geheim nummer