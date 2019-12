Nog steeds misleidende informatie in leenreclames

Ondanks de nieuwe en strikte regelgeving die 1 mei is ingegaan, zijn er nog steeds kredietverstrekkers die misleidende informatie verstrekken. Uit een steekproef begin juni van de Consumentenbond blijkt dat AFAB en Gelink Geld & Advies over de schreef gaan.

Sinds 1 mei 2006 moeten advertenties op basis van de Wet Financiële Dienstverlening feitelijk juist, voor de consument begrijpelijk en niet misleidend zijn. Zo mogen kredietverstrekkers niet meer adverteren met leentarieven waarin een belastingvoordeel al is meegeteld. De rente is namelijk alleen aftrekbaar als de lening wordt gebruikt voor de aankoop, verbetering of verbouwing van de eigen woning. In andere gevallen vallen de maandlasten veelal hoger uit.

Gelink en AFAB

Gelink telt in een op naam toegezonden folder (direct mail) van 1 juni jongstleden nog steeds een belastingvoordeel mee. Afab doet op zijn website (peildatum 9 juni) hetzelfde, en overtreedt nog meer regels. Afab suggereert dat u voor €9 per maand €25.000 kunt lenen. Er wordt niet gemeld wat na één jaar lenen de rente is en dat er aan de lening een verplichte overlijdensrisicoverzekering vastzit. De Consumentenbond heeft beide kredietverstrekkers hierover een brief gestuurd.

Andere aanbieders

Aanbieders als Frisia Financieringen, City Credit, Lenen.nl, Postkrediet en Directa lokken klanten met lage actietarieven. Daarna gaan de lasten voor de consument omhoog. Desondanks voldoen deze aanbieders aan de wettelijk voorwaarden, al moet de consument dan wel goed de tekst en de kleine lettertjes lezen.

