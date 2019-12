Evaluatie Convenant Overgewicht is een goede zaak

De Consumentenbond is blij dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid op korte termijn het Convenant Overgewicht en het actieplan ‘Energie in Balans’ gaat evalueren. De bond en de Hartstichting hebben daar lang op aangedrongen. De uiteindelijke toezegging deed de minister bij een overleg met diverse fracties.

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het krijgen van welvaartsaandoeningen als hart- en vaatziekten. Voorkomen en terugdringen van het probleem is daarom van groot belang. De Consumentenbond vindt het Convenant Overgewicht, dat eerder door de Tweede Kamer werd aangenomen, te vrijblijvend en nauwelijks concreet.

Dit najaar buigt de Kamer zich over de Preventienota. Een goede evaluatie van het Convenant Overgewicht is daarbij onmisbaar. Alleen aan de hand van die resultaten is duidelijk op welke punten het beleid verder aangescherpt moet worden. De door minister Hoogervorst aangekondigde evaluatie is daarom een goede zaak

Motie reclame

SP, GroenLinks en PvdA hebben minister Hoogervorst in een motie opgeroepen met voorstellen te komen om reclames van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen te beperken. De drie fracties zijn samen met de Consumentenbond en de Hartstichting van mening dat de industrie steeds vaker de randen van de reclamecode opzoekt of omzeilt. Met het oog op het terugdringen en voorkomen van overgewicht bij kinderen is een dergelijke marketingstrategie zeer onwenselijk. Naar verwachting wordt er dinsdag 27 juni in de Tweede Kamer over de motie gestemd.

