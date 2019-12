Surinaamse luchtvaartmaatschappij Blue Wing op zwarte lijst

<img height="100" alt="Zwarte lijst luchtvaart" hspace="5" src="/images/algemeen/zwartelijst_vliegtuig.jpg" width="150" align="left" border="0">De zwarte lijst bevat verder vrijwel uitsluitend namen van Aziatische en Centraal-Afrikaanse maatschappijen, waarvan de meeste ook nog eens overwegend vrachtvervoer verzorgen. De kans dat u als passagier in een toestel van een maatschappij die op de zwarte lijst staat beland, is dus al met al niet zo groot. Te meer omdat geen enkele reisorganisatie met een van hen in zee zal gaan en omdat ze niet welkom zijn in het luchtruim van de EU.

Meer informatie over luchtvaartveiligheid vindt u op de website van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat, onder ‘loket’. Vreemd genoeg bevat deze website geen duidelijke verwijzing naar de zwarte lijst van de EU. De Inspectie Verkeer & Waterstaat heeft desgevraagd beloofd daarin verbetering aan te brengen. Wie het volledige overzicht wil raadplegen kan hier een pdf-bestand met de zwarte lijst raadplegen.

