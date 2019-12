Meerderheid Tweede Kamer voor sterke Consumentenautoriteit

Bedrijven die het consumentenrecht schenden krijgen in de nabije toekomst te maken met een nieuwe toezichthouder: de Consumentenautoriteit. Deze nieuwe instantie kan in bepaalde situaties boetes opleggen bij overtreding van de wettelijke regels. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter het plan geschaard.

De nieuwe toezichthouder is een belangrijke en onmisbare aanvulling binnen het Nederlandse stelsel van consumentenbescherming. Tot nu toe was er geen overheidsorganisatie die bij misstanden en dubieuze praktijken snel en daadkrachtig kon optreden. De nieuwe Consumentenautoriteit moet uiterlijk per 1 januari 2007 volledig operationeel zijn.

Tanden

De Consumentenbond heeft jarenlang gepleit voor een toezichthouder ‘met tanden’. De nieuwe Consumentenautoriteit is dat. Bovendien gaat er ook een preventieve werking uit van de nieuwe toezichthouder. Het stimuleert bedrijven om zich aan de regels te houden. De Consumentenautoriteit komt in actie wanneer meerdere consumenten gedupeerd worden, bijvoorbeeld wanneer de algemene voorwaarden onredelijk zijn of wanneer bedrijven die producten via internet verkopen hun klanten onvoldoende informeren.



