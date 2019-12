Weg met no-claim in de zorg

De no-claim in de zorg werkt niet en moet worden afgeschaft. De Consumentenbond, al langer tegenstander van de omstreden regeling, concludeert dit op basis van diverse onderzoeken. De no-claim is bedoeld om Nederlanders meer bewust te maken van kosten in de zorg, maar dat streven blijkt in de praktijk onhaalbaar.

Wie weinig tot geen gebruik maakt van medicijnen of medische hulp krijgt aan het eind van het jaar maximaal € 256 terug. De huisarts valt buiten de regeling. Daar kan men dus vaak naartoe, zonder dat de teruggaaf in gevaar komt. De teller gaat lopen zodra de huisarts mensen doorstuurt naar een specialist of medicijnen voorschrijft. En wie in het ziekenhuis belandt, is de no-claim teruggaaf in één klap kwijt. Een advies van de huisarts wordt niet snel in de wind geslagen en daarom hebben consumenten geen enkele mogelijkheid om zelf de kosten te beïnvloeden.

Ontmoediging doktersbezoek

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat mensen niet op de hoogte zijn van het doel achter de no-claimregeling. Nog niet de helft weet dat de regeling consumenten bewust moet maken van de kosten. De andere helft ziet de regeling – onterecht – als ontmoediging van huisartsbezoek en het gebruik van medicijnen.



In het verlengde daarvan heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) becijferd dat de no-claim voor 3% van de Nederlanders daadwerkelijk aanleiding is om minder vaak naar huisarts of specialist te gaan. De regeling heeft daarmee een averechtse werking. Overtuigend bewijs voor de werking van de no-claim heeft ook het NIVEL niet gevonden. Dit alles sterkt de Consumentenbond in zijn mening dat de no-claim moet worden afgeschaft.

Lees alles over:

Zorgverzekeringen 2006

Servicekosten ziekenhuis

Diabeteszorg

Borstkankerzorg

Knie- en heupzorg

Hartfalenzorg