Informatie over besteding levensloopgeld moet beter

De Consumentenbond is ontevreden over de informatievoorziening over de levensloopregeling. Werknemers worden gelokt met belastingvoordeel en hogere rentes dan op andere spaarrekeningen, maar de informatie over wat je kunt doen met het levensloopgeld, wordt te summier verstrekt. Dat moet beter.

De gebrekkige informatievoorziening bleek onder meer uit de informatie die ons heeft bereikt via de informatielijn van de Consumentenbond over de levensloopregeling. Zo kan iemand die een levenslooprekening heeft om daar van zijn 63-ste tot 65-ste van te profiteren, bedrogen uitkomen als de werkgever in het levensloopreglement heeft bepaald dat het extra verlof bijvoorbeeld maar maximaal 13 weken mag duren. Want niet de overheid maar de werkgever bepaalt de spelregels van de levensloopregeling.

Voorwaarden

De Consumentenbond raadt dan ook aan om goed te kijken welke voorwaarden de werkgever stelt om het geld weer op te kunnen nemen, voordat men aan de regeling mee gaat doen. Ook bij een verandering van baan moet de werknemer goed kijken welke opnamevoorwaarden de nieuwe werkgever stelt. Hij zou –als dat tegen valt- bij einde van zijn oude baan het levensloopgeld terug kunnen vragen (wel tegen volledige belastingbetaling).

Op maandag 26 juni bezocht CDA-Tweede Kamerlid Ans Willemse de Levensloop-informatielijn bij de Consumentenbond. Ook bij haar hebben wij aangedrongen op betere informatie over besteding van het levensloopgeld.

Brief

Ook de overheid doet mee aan de eenzijdige informatievoorziening. De radiospotjes van het Ministerie van Sociale Zaken gaan vooral over de hogere rentes en het belastingvoordeel. Vreemd, want nog niet heel lang geleden verweet diezelfde overheid met name de verzekeringsmaatschappijen dat zij rondom lijfrenten voornamelijk hamerden op de belastingaftrek en te weinig overige informatie over het lijfrenteproduct verschaften. De Consumentenbond stuurt hierover dan ook een brief aan de minister.

Lees ook

Alles over de Levensloopregeling

Spaarloon niet afschaffen vanwege gering succes levensloop - 20 juni 2006

Consumentenbond opent infolijn levensloopregeling - 30 mei 2006