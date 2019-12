Veel verschil tussen minifotoprinters

Op de camping zelf meteen een afdrukje van je vakantiekiekje maken kan tegenwoordig, met een minifotoprinter. De prijs en kwaliteit lopen sterk uiteen.

De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar minifotoprinters: kleine printers die je direct op een digitale camera kunt aansluiten. Daarmee kun je foto’s in 10 x 15 cm afdrukken, zonder tussenkomst van een computer. Binnen enkele minuten na het maken van de foto heb je het resultaat dus al in handen, ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent.

Verschillen

Zowel de prijs als de kwaliteit van de geteste minifotoprinters verschillen behoorlijk. De prijs varieert van 90 tot 220 euro en het testoordeel van 37 tot 68 van de 100 punten die in totaal te scoren zijn. Het afdrukken van een foto is duurder (gemiddeld zo’n 30 eurocent) dan bij bijvoorbeeld een online fotocentrale, maar de kwaliteit kan goed zijn. De resultaten van het onderzoek staan in het tijdschrift Digitale Consument van juli/augustus.



