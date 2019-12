Kostenverhoging betalingsverkeer ligt niet voor de hand

Het ligt niet voor de hand dat de consument meer moet gaan betalen voor zijn geldtransacties. De kosten en opbrengsten van het betalingsverkeer zijn voor de banken vrijwel in evenwicht. Een geringe rentestijging leidt voor de banken zelfs tot een positief resultaat. Daarnaast kunnen de banken besparen door samen met het bedrijfsleven te investeren in een efficiƫnter betalingsverkeer.

De Consumentenbond heeft lang aangedrongen op meer transparantie in de kosten, maar vooral ook de opbrengsten voor de banken van het Nederlandse betalingsverkeer. Nu ligt er dan een gedegen onderzoek waarvan de methode en conclusies door de Consumentenbond worden onderschreven. Het onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken en de Nederlandsche Bank uitgevoerd onder de vijf grootste banken. Deze banken zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 95 % van alle transacties.

Contant geld

De verandering zal er een zijn van minder cash en minder papier, naar meer elektronisch (pinpas) en meer digitaal (internetbankieren). Het is alleen wel belangrijk dat er geen consumenten buiten de boot vallen. Niet iedereen kan digitaal betalen, transacties met contant geld moeten dus mogelijk en betaalbaar blijven.

