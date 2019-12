Onderzoeksresultaten veiligheid voedsel op internet

Wie wil weten welke horeca-bedrijven nog steeds frituren in ongezond vet, kan binnenkort terecht op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Deze instantie gaat met ingang van oktober bij wijze van proef onderzoeksresultaten openbaar maken. Zo wordt duidelijk welke bedrijven zich wel en welke zich niet aan de regels houden. Het is voor het eerst dat de consument inzicht krijgt in de gegevens van de VWA.

De proef richt zich in eerste instantie op horecaondernemers die meedoen aan de campagne ‘Verantwoord Frituren’. Daarbij controleert de VWA of deze bedrijven frituren in het betere, vloeibare vet. Daarnaast komen er op de website van de VWA ook gegevens van hygiëne in slachthuizen en de hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op groente en fruit.

Stok achter de deur

In de ogen van de Consumentenbond is het publiceren van de onderzoeksresultaten voor bedrijven een extra stok achter de deur. Wie zich niet aan de regels houdt, kan zich niet langer verschuilen. Wel pleit de bond ervoor dat de VWA zo snel mogelijk overgaat tot het vrijgeven van alle inspectiegegevens.

