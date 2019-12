Grote verschillen in behandeling incontinentie

Wie last heeft van incontinentie, moet goed opletten welk ziekenhuis hij kiest. De verschillen zijn groot, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder honderd ziekenhuizen en behandelcentra.

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen komt in het onderzoek naar de behandeling van incontinentie als beste uit de bus met 93 van de 100 punten. Tweede en derde zijn behandelcentrum Alant Vrouw (Zeist) en het Diaconessenhuis (Meppel). Het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten sluit de rij met slechts 17 punten. In totaal halen 44 ziekenhuizen een voldoende. Ziekenhuizen die het goed doen hebben bijna allemaal een ‘incontinentie-polikliniek’, waar de gynaecoloog en de uroloog als belangrijkste specialisten nauwgezet samenwerken. Patiënten worden daardoor niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Ongewild urineverlies

In Nederland zijn tussen de 600.000 en 725.000 volwassenen incontinent. Het gaat vooral om oudere dames, maar er is ook een grote groep jonge vrouwen die na een bevalling last houden van ongewild urineverlies.

Een volledig overzicht van de resultaten staat in de Consumentengids van juli, én binnenkort op deze site.

Lees ook:

Borstkankerzorg

Knie- en heupzorg

Diabeteszorg