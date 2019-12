Meldpunt digitale televisie: zappen slechter

Aanbieders van digitale televisie verwachten niet dat het zappen bij digitale televisie net zo snel gaat worden als bij analoge televisie. Bij het meldpunt digitale televisie op deze website is vooral gemeld dat het zappen (veel) trager gaat.



Ruim 500 mensen hebben hun ervaringen met digitale televisie met de Consumentenbond gedeeld. Opvallend is dat de deelnemers met name de moeite hebben genomen om te melden dat bij digitale televisie het zappen slechter of zelfs veel slechter is dan bij analoge televisie (ook al vinden ze veelal wel dat de beeldkwaliteit beter is).

Verbeteringen

De Consumentenbond heeft aan vier grote aanbieders van digitale televisie gevraagd wat zij aan het probleem gaan doen. Zij geven aan dat met de technologie van vandaag het zappen nooit zo snel zal worden als bij analoge televisie. Een aantal aanbieders gaat met hardwareleveranciers praten over verbeteringen of belooft dat de zapsnelheid wel iets zal toenemen door een software-update die zij nog willen gaan doorvoeren.



