Doe mee met ons tevredenheidsonderzoek over zorgverzekeraars

Dit jaar is het nieuwe stelsel voor zorgverzekeringen ingegaan. Veel consumenten hebben gekozen voor een andere zorgverzekeraar. En of u dit jaar overgestapt bent of niet, wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met uw verzekeraar!

De resultaten zullen worden gepubliceerd in de Consumentengids van november en zullen ook gebruikt worden voor onze nieuwe productvergelijker zorgverzekeringen 2007 op Bond Online.

Productvergelijker Zorgverzekeringen 2007

In december kunt u op onze website dan niet alleen de nieuwe premies en vergoedingen van de zorgverzekeraars zien maar ook de ervaringen van de verzekerden met de service van de verzekeraars. Nieuw in ons adviessysteem is dan de informatie over collectieve kortingen die gelden voor bepaalde groepen, zoals leden van patiëntenorganisaties of ouderenbonden.

Aan de hand van al deze informatie kunt u voor 2007 weer de keus maken of u bij uw huidige verzekeraar blijft of (weer) overstapt. Wij hechten veel waarde aan uw ervaringen! Zo kunnen leden van de Consumentenbond andere leden helpen om de juiste keus te maken.

Ga naar www.onderzoekzorgverzekeraars.nl en vul de vragenlijst in (dat kost u ongeveer 10 minuten.)

Lees ook

Alles over Zorgverzekeringen