Goedkoopste autoverzekeraars niet altijd via vergelijkingssites te vinden

De goedkoopste autoverzekeringen staan lang niet altijd op vergelijkingssites op internet. Ook tussenpersonen bieden ze vaak niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Geldgids van de Consumentenbond, dat vandaag verschijnt.

De goedkoopste verzekeraars uit het onderzoek zijn Ineas, Verzekeruzelf.nl en Orion Direct. Bij het onderzoek zijn begin april de premies van bijna alle WA-verzekeraars opgevraagd en vergeleken. De vergelijking is gebaseerd op drie typen auto's, een eenvoudige, een middenklasser en een wat duurdere. Alle drie de auto's rijden op benzine en zijn acht jaar oud. Bij de vergelijking is geen rekening gehouden met actietarieven.

Objectief

Tussenpersonen en vergelijkingssites proberen een zo goed mogelijk advies te geven voor een autoverzekering, meestal met behulp van het vergelijkingsprogramma Rolls. Op de website van Rolls staat dat tussenpersonen alle polissen van alle verzekeringsmaatschappijen objectief kunnen vergelijken. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Verzekeraars waar online een polis kan worden afgesloten, zijn bijvoorbeeld niet opgenomen. Toch blijken dat vaak goedkope verzekeraars te zijn. Ook de grote verzekeraar Interpolis en verzekeringen die via warenhuizen zijn af te sluiten, staan niet altijd in Rolls vermeld.

