Europese Commissie wil transparante vliegprijzen

Eurocommissaris Barrot wil dat in de prijs van vliegtickets alle belastingen, heffingen en toeslagen worden opgenomen. Dat is goed nieuws, want het adverteren met tickets voor een paar tientjes die in werkelijkheid vaak vele malen duurder zijn, vindt de Consumentenbond misleidend. Het vergelijken van prijzen wordt ook bijna onmogelijk door de 'kale' prijzen. Nederland loopt voor op mogelijke Europese regels, want hier wordt binnenkort een gedragscode van kracht tegen misleidende reisaanbiedingen.

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bijna driekwart niet het ticket kan boeken voor de aangeboden prijs. In de helft van de gevallen ligt de werkelijke prijs €50 tot €100 hoger. Bijna 9 op de 10 consumenten vinden het moeilijk om prijzen te vergelijken als gevolg van allerlei toeslagen. De Consumentenbond dringt daarom al enige jaren aan op eerlijke prijzen, inclusief ‘onvermijdbare’ kosten. Met succes, want inmiddels ligt er een gedragscode voor alle reisaanbiedingen, dus ook vakantiereizen. Wat de bond betreft kan deze niet snel genoeg in werking treden. De sector wil deze echter pas 1 april 2007 laten ingaan.

De Consumentenbond is ondersteunt de inspanningen van de Europese overheid om de positie van de luchtpassagier te verbeteren. Zo kwam er de afgelopen jaren een eind aan de monopoliepositie van de nationale maatschappijen, waardoor de prijzen fors daalden. Andere voorbeelden zijn een compensatieregeling bij overboekingen en annulering en een zwarte lijst met onveilige luchtvaartmaatschappijen,

