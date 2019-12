Zorgstelsel: kennis groeit maar nog altijd weinig vertrouwen

Gemiddeld weten Nederlanders steeds meer over het nieuwe zorgstelsel, maar met het vertrouwen is het nog altijd matig gesteld. Vier op de tien mensen (41%) vinden het nieuwe zorgstelsel een verslechtering, 18% spreekt van een verbetering. Ook wordt niet verwacht dat de veranderingen een positief effect hebben op de kwaliteit van de zorg.

Dat zijn de voornaamste conclusies uit een onderzoek van de Consumentenbond naar de mening over het nieuwe zorgstelsel.

Al twee keer eerder peilde de Consumentenbond de mening over het nieuwe zorgstelsel. Dat was voor de invoering. Nu, ruim een half jaar na de omvorming, was het tijd voor een derde meting. Over het algemeen is men nu minder negatief dan vóór de invoering. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de resultaten. De Consumentenbond roept hen op ook de komende tijd te blijven investeren in een goede informatievoorziening.

Toegenomen keuzevrijheid

Het onderzoek laat zien dat mensen minder negatief zijn dan vóór de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Vooral de toegenomen keuzevrijheid en het makkelijk overstappen naar een andere verzekeraar vindt men goed. Daar staat tegenover dat ondervraagden het moeilijk vinden zorgverzekeraars te vergelijken en ook is men sceptisch over de no-claim regeling.

Wisselen van zorgverzekeraar

Begin dit jaar is 18% van de Nederlandse bevolking van zorgverzekeraar gewisseld. De collectiviteitskorting, en de dekking en prijs van het aanvullende pakket speelden daarbij een grote rol. Opvallend is dat 58% van de mensen nu aangeeft duurder uit te zijn dan in 2005. Ook voor 2007 verwacht men een premiestijging. Ongeveer de helft van de ondervraagden denkt dat deze tussen de 5 en 10% zal liggen.

De onderzoeksresultaten:

Kennis

Over het nieuwe zorgstelsel weet ik… juni 2005 sept 2005 juni 2006 (heel) weinig 63 % 43 % 12 % niet weinig/niet veel 21 % 25 % 28 % (heel) veel 16 % 31 % 60 % Totaal 100 % 100 % 100 %

Interesse

In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel ben ik… juni 2005 sept 2005 juni 2006 (helemaal) niet geïnteresseerd 10 % 9 % 15 % niet weinig/niet zeer geïnteresseerd 14 % 16 % 26 % (zeer) geïnteresseerd 76 % 75 % 59 % Totaal 100 % 100 % 100 %

Vertrouwen

In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel heb ik… juni 2005 sept 2005 juni 2006 (heel) weinig vertrouwen 57 % 61 % 43 % niet weinig/niet veel vertrouwen 32 % 28 % 33 % (heel) veel vertrouwen 11 % 11 % 25 % Totaal 100 % 100 % 100 %

Consequenties nieuwe zorgverzekering

verwacht werkelijk juni 2005 sept 2005 juni 2006 Pakket duurder 67 % 76 % 60 % Pakket goedkopen 12 % 10 % 23 % Meer bijverzekeren 64 % 65 % 53 % Minder bijverzekeren 6 % 5 % 10 % Kwaliteit zorg achteruit 53 % 48 % 41 % Kwaliteit zorg vooruit 8 % 7 % 8 % Moeilijker verzekeraars vergelijken 39 % 37 % 50 % Makkelijker verzekeraars vergelijken 34 % 35 % 27 % Moeilijker zorgverlener kiezen 57 % 52 % 27 % Makkelijker zorgverlener kiezen 16 % 17 % 28 % Moeilijker overstappen van verzekeraar 21 % 16 % 14 % Makkelijker overstappen van verzekeraar 44 % 51 % 52 % Meer verdiepen in verzekering 80 % 80 % 74 % Minder verdiepen in verzekering 5 % 5 % 6 %

Eén zorgverzekering

juni 2005 sept 2005 juni 2006 Negatief 38% 38% 23% Neutraal 36% 35% 36% Positief 26% 27% 40% Totaal 100 % 100 % 100 %

Keuzemogelijkheid zorgverzekeraars

juni 2005 sept 2005 juni 2006 Negatief 3% 2% 1% Neutraal 24% 27% 14% Positief 73% 71% 86% Totaal 100 % 100 % 100 %

