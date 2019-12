Privacywaakhond stopt ermee

Bits of Freedom (BOF), de burgerrechtenorganisatie, heeft aangekondigd haar activiteiten per 1 september te beëindigen. De Consumentenbond zal al het mogelijke doen om de bedreigingen van de privacy van consumenten op de agenda te houden.

Bits of Freedom heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld in het agenderen van nieuwe bedreigingen van burgerrechten en het volgen van voorgenomen nieuwe wetgeving. De Consumentenbond is regelmatig met Bits of Freedom opgetrokken waar het ging om de privacybedreigingen voor consumenten.



Expertise

Zo hebben Bits of Freedom en de Consumentenbond samen gestreden tegen de ongebreidelde wettelijke bewaarplicht van verkeersgegevens voor internet- en telefoniebedrijven. Ook het bewaren van de gegevens van de OV-chipkaart, de privacybedreigingen van de RFID-chip (een chip waarmee individuele producten geïdentificeerd kunnen worden) en het auteursrecht zijn onderwerpen geweest waarin beide organisaties elkaar versterkten. Helaas zal de Consumentenbond het nu moeten stellen zonder de expertise van Bits of Freedom.