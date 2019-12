Wachtlijsten thuiszorg onacceptabel

Als er niet wordt ingegrepen, ontstaan er de komende maanden lange wachtlijsten voor thuiszorg. Daardoor blijven mogelijk duizenden mensen voor korte of langere tijd verstoken van de zorg waar zij recht op hebben. De Consumentenbond trekt deze conclusie op basis van een rondgang langs 15 van de 30 zorgkantoren in Nederland. De bond vindt wachtlijsten in de thuiszorg onacceptabel en roept de politiek op tot actie.

Dit jaar doen meer mensen een beroep op thuiszorg dan in voorgaande jaren. De regionale zorgkantoren geven aan dat ze niet genoeg geld hebben om bij thuiszorgorganisaties voldoende uren in te kopen. Zo is er dus meer vraag dan aanbod, waardoor wachtlijsten onvermijdelijk zijn. De Consumentenbond wijst erop dat mensen op basis van hun indicatiebesluit recht hebben op passende zorg. De overheid, zorgkantoren en thuiszorgorganisaties dragen daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Kaasschaaf

Enkele zorgkantoren en thuiszorgorganisaties geven aan dat zij minder uren aan mensen besteden om op die manier méér mensen te kunnen helpen. De Consumentenbond vindt deze ‘kaasschaaf-methode’ onwenselijk. Het is geen oplossing van het probleem, het maskeert de wachtlijsten en bovendien is het aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om te bepalen of en zo ja hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dat is geen taak van de zorgkantoren of de thuiszorgorganisaties.

De Consumentenbond blijft de ontwikkelingen rond de thuiszorg de komende maanden nauwgezet volgen. Ook start de bond binnenkort een onderzoek naar de huidige ervaringen.

