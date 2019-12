Scholierenkorting NS moet blijven

Het voornemen van de NS om de korting voor scholieren opnieuw te verlagen moet van de baan. De Consumentenbond gaat zich hiervoor inzetten.

De NS is van plan om in 2007 de treintarieven met gemiddeld 1,25% te verhogen. Deze stijging komt neer op de verwachte inflatie. De Consumentenbond is hier tevreden over. De plannen voor een gematigde stijging vormen een trendbreuk met de afgelopen jaren, waarin de NS met prijsstijgingen van 3 à 4 procent telkens de maximaal toegestane tariefruimte heeft benut en daarmee boven de inflatie uitkwam.

Geen keus

De Consumentenbond is echter tegen het terugbrengen van de korting op jeugdabonnementen van 6 naar 3%. Dat is niet in overeenstemming met de maatschappelijke functie van de NS. Daarbij komt dat scholieren meestal geen keus hebben en niet vrijwillig in de spits reizen. Consumentenorganisaties waaronder de Consumentenbond geven over de tariefplannen binnen enkele weken advies aan de NS.