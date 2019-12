Internet in het buitenland via mobieltje dure grap

Op vakantie in het buitenland en toch internetten? Dan doet u er goed aan het plaatselijke internetcafé op te zoeken. Internet via de mobiele telefoon of met een netwerkkaart in de laptop is geen aanrader, omdat de kosten flink oplopen.

Wie in het buitenland via de mobiele telefoon regelmatig gebruik maakt van internet, wacht bij thuiskomst een hoge rekening. De kosten kunnen oplopen tot tientallen euro’s voor een kortstondig internetbezoek van enkele minuten. De Consumentenbond waarschuwt al jaren voor de te hoge tarieven voor het gebruik van de mobiele telefoon (bellen, sms’en en internetten) vanuit het buitenland. Europese telefonie-providers brengen elkaar onnodig hoge bedragen in rekening, en uiteindelijk is het altijd de beller die er voor opdraait. Vooral bij internetten kan de rekening snel oplopen, omdat vaak niet per ‘tik’ maar per binnengehaalde kilobyte betaald moet worden.

Goed nieuws

Er is ook goed nieuws, want er is nieuwe regelgeving in de maak waardoor de tarieven voor bellen, sms’en en internetten vanuit het buitenland drastisch worden verlaagd. De Europese Commissie heeft al ingestemd en het woord is nu aan het Europees Parlement en de lidstaten. De nieuwe – lagere – tarieven zijn dan mogelijk volgend jaar zomer een feit.



