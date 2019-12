Bond wil eind aan brandstoftoeslagen

Deze toeslag wordt buiten de ticketprijs om berekend, terwijl het duidelijker is als de ticketprijs juist alle bijkomende kosten omvat. Nu is dat niet het geval en is het vergelijken van prijzen een vrijwel onmogelijke opgave.

Stijging olieprijzen is bedrijfsrisico

De Consumentenbond ziet alleen aanleiding tot een toeslag bij extreme situaties, bijvoorbeeld als de olieprijzen ineens met een veelvoud stijgen. De luchtvaartsector zou zich net zo als andere bedrijven moeten indekken tegen de inmiddels al jaren constant hoge olieprijzen. Het risico hoort bij het bedrijf zelf en niet bij de reiziger.

Vliegtickets die al volledig zijn betaald, kunnen achteraf niet meer worden verhoogd met een brandstoftoeslag. Dat kan alleen nog met door de overheid opgelegde toeslagen of belastingen. Is het ticket nog niet betaald, dan mag er volgens de vervoersvoorwaarden wel een brandstoftoeslag worden doorberekend.

Lees ook

Alles over Luchtvaart

Nieuwsbericht Onafhankelijke geschillencommissie luchtvaart - 24 juli 2006

Nieuwsbericht Europese Commissie wil transparante vliegprijzen - 18 juli 2006