eBay past controle-email aan

Op aandringen van de Consumentenbond gaat veilingsite eBay de email aanpassen waarmee het controleert of personen zijn wie ze zeggen te zijn.



eBay laat weten dat het geen bankgegevens meer opvraagt, en ook zal het bedrijf voortaan duidelijk beschrijven hoe ontvangers kunnen controleren of de email echt van eBay afkomstig is. Op die manier kan de consument checken of hij met een geval van ‘phishing’ te maken heeft.

Tot voor kort vroeg eBay sommige gebruikers per email om een kopie van een legitimatiebewijs, een recent bankafschrift en een geldig telefoonnummer. De Consumentenbond vindt dat bedrijven – en dus ook eBay – heel duidelijk moeten zijn als ze klanten of gebruikers benaderen: wat wil het bedrijf, waarom en hoe kunnen ontvangers de echtheid van het verzoek nagaan. Ook moeten bedrijven terughoudend met deze methode omgaan.

Phishing

Vanuit het criminele circuit worden soms – uit naam van onwetende bedrijven – emails verzonden waarin men vraagt om persoonlijke gegevens. ‘Phishing’ heet dat, ofwel hengelen naar gegevens. Consumenten die op het verzoek ingaan, lopen kans slachtoffer te worden van fraude. Bedrijven die in hun correspondentie aan consumenten niet duidelijk zijn of onnodig om persoonlijke gegevens vragen, werken het gevaar op ‘phishing’ in de hand.



