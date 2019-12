Meenemen telefoonnummer ook zonder schriftelijke machtiging

Wie overstapt naar een ander abonnement voor mobiel bellen, wil doorgaans graag zijn nummer behouden. Technisch is dat geen enkel probleem en een mondelinge overeenkomst is wettelijk al genoeg. KPN wil echter een schriftelijke machtiging zien, maar de rechter is het daar niet mee eens.

De Consumentenbond benadrukt al langer dat het voor consumenten mogelijk moet zijn om op een soepele manier van telefoon- of internetabonnement te wisselen.



De rechtszaak was door KPN aangespannen tegen Versatel, Tele2, Orange, Tiscali en Bbned. Deze aanbieders van mobiele telefonie sluiten ook per telefoon overeenkomsten met nieuwe klanten. Dat betekent dat een deel van het gesprek met medeweten van de klant – als bewijs – wordt opgenomen. De rechter heeft nu geoordeeld dat ook zo’n mondelinge overeenkomst rechtsgeldig is. Voor de consument is dat wel zo makkelijk.

Soepel

Consumenten moeten op een soepele manier kunnen wisselen van telefoon- of internetabonnement. Concurrentie houdt de bedrijven scherp en de dienstverlening op peil. Maar dan moeten bedrijven geen onnodige barrières opwerpen.



