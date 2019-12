Brochure over AOW

De AOW vormt de basis van de oudedagsvoorziening, maar slechts weinig mensen zijn goed op de hoogte van het eigen pensioen.

Uit onderzoek blijkt dat maar één op de tien ondervraagden goed op de hoogte is. Om deze kennis te verbeteren heeft de Stichting Pensioenkijker.nl een brochure over de AOW uitgebracht. De brochure Boekje open over je AOW geeft antwoord op vragen als hoe hoog is mijn AOW-uitkering. Hoe zit het als ik later in Nederland ben komen wonen en wat krijg ik aan AOW als ik een partner heb die jonger is. De brochure is te downloaden via de website van de stichting.

Stichting

Aan de stichting Pensioenkijker.nl nemen verschillende maatschappelijke organisaties, pensioenfondsen en verzekeraars deel, waaronder de Consumentenbond. De Stichting Pensioenkijker.nl heeft zichzelf als doel gesteld om het pensioenbewustzijn van alle Nederlanders te verhogen.

Lees verder

Alles over Koopsompolissen

De Levensloopregeling

Lijfrentepolissen