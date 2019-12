Makkelijker wisselen van zorgverzekeraar

Het wordt makkelijker om te wisselen van zorgverzekeraar. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil de veranderingen nog dit jaar doorvoeren. De Consumentenbond ziet het voorstel als een goede eerste stap. Tegelijkertijd zou de bond graag zien dat mensen het hele jaar door van zorgverzekeraar kunnen wisselen, en niet alleen in december en januari.

De door minister Hoogervorst voorgestelde wijziging betekent dat een opzegging in december al direct per 1 januari van kracht wordt. En voor mensen die in de loop van januari wisselen van verzekeraar wordt de verandering met terugwerkende kracht tot 1 januari doorgevoerd. Wie wil overstappen naar een goedkopere verzekeraar is op die manier iets voordeliger uit. Daarnaast bezorgt deze werkwijze allerlei instanties veel minder administratieve rompslomp in het kader van de no claim-regeling en het eigen risico.

Nieuw zorgstelsel

Begin dit jaar werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Daardoor kan er voortaan alleen in december of januari van zorgverzekeraar worden gewisseld. De Consumentenbond vindt dat overstappen naar een andere zorgverzekeraar het hele jaar door mogelijk moet zijn. Dat is ook het geval bij tal van andere verzekeringen.

