Publieke zenders blijven vrij te ontvangen via de ether

De televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 en de regionale omroepen blijven via de ether vrij toegankelijk. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan een wens van de Consumentenbond.

De Consumentenbond vindt dat de publieke zenders, die met overheidsgeld worden gefinancierd, te ontvangen moeten zijn zonder extra (abonnements)kosten. Ontvangst van televisie via de analoge ether (door middel van de zogenaamde harkantenne) is vanaf 27 november niet meer mogelijk. Vanaf 27 november kunnen consumenten de publieke zenders vrij ontvangen via de digitale ether.

Gratis

Het kabinet heeft besloten dat het digitale signaal van de publieke zenders niet gecodeerd wordt verzonden, zodat consumenten geen smartcard meer nodig hebben om het digitale signaal te kunnen ontvangen. Een digitale ontvanger (een decoder) is voldoende. Naast de aanschaf van een digitale ontvanger, hoeven consumenten geen extra kosten te maken om de publieke omroepen te ontvangen.



Verheugd

Dit is voor consumenten een zeer goede ontwikkeling. Het zag er lange tijd naar uit dat mensen die slechts de publieke zenders willen ontvangen, een abonnement moesten afnemen waarbij het gebruik van een smartcard onontbeerlijk zou zijn. Nu is deze onnodige barrière weggenomen.

