Versturen brief of kaart 5 cent duurder

TPG Post heeft 30 augustus 2006 bekendgemaakt dat het postbedrijf de prijs voor het versturen van een brief of kaart binnen Nederland per 1 januari gaat verhogen. De Consumentenbond vindt dat de postbezorging op maandag dan gehandhaafd moet blijven.

Met ingang van 2007 is de prijs van een standaardpostzegel 44 cent, dit betekent een verhoging van 5 cent (oftewel ruim 10%). De Consumentenbond vindt dat tegenover deze prijsverhoging de garantie moet staan dat de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst in ieder geval gelijk blijft. Dat betekent dat de postbezorging zes dagen per week moet plaatsvinden. Als de postbezorging op maandag in de toekomst komt te vervallen, moet de prijs direct omlaag.

