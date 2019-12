Stop tv-reclame ongezonde voeding en inzet kinderidolen

<img height="145" alt="" hspace="5" src="/images/algemeen/tv_reclame_kinderen.jpg" width="217" align="right" vspace="5" border="0">Met de brochure Hollands Welvaren vragen de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting aandacht voor de wijze waarop de jeugd wordt beïnvloed door reclame voor ongezonde voeding.

Het aantal te dikke kinderen van 4 tot 15 jaar is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Inmiddels is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. Deze cijfers zijn niet los te zien van de enorme hoeveelheid reclame voor ongezond eten en drinken. Sinds een jaar gelden er speciale – vrijblijvende – gedragsregels voor producenten, maar verbetering is nauwelijks merkbaar. Daarom pleiten de Consumentenbond en de Hartstichting voor vijf concrete maatregelen:

Geen tv-reclame voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken

Kinderidolen (ook fictieve) alleen inzetten ter promotie van gezonde voeding

Geen voedings- of gezondheidsclaims op een product dat veel vet, suiker of zout bevat

Geen spaaracties voor kinderen bij ongezonde producten

Een duidelijke definitie voor wat gezond en wat ongezond is

